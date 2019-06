Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou, miercuri, ca va inchide granita Statelor Unite cu Mexicul si a cerut Congresului sa ia masuri urgente pentru a stopa imigratia ilegala, despre care spune ca reprezinta o urgenta nationala.

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- Obsesia lui Donald Trump cu zidul de la granita cu Mexicul are consecinte negative si pentru Romania. Pentagonul ar putea renunta la unul dintre planurile de investitii in tara noastra. Este vorba de un proiect de 22 de milioane de dolari al armatei americane, care prevede construirea unei platforme…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: SCANDAL in direct la Antena 3: Purtatorul…

- Pentagonul a autorizat transferul sumei de un miliard de dolari catre inginerii militari pentru construirea unui zid la granita dintre SUA si Mexic, scrie BBC, informeaza News.ro.Citește și: Iulian Fota, conferentiar la Academia SRI, anunt incendiar: 'Lui Liviu Dragnea i s-a ridicat viza de…

- Concluzia procurorului special Robert Muller, conform careia Donald Trump nu ar fi colaborat cu Rusia în 2016 pentru a câștiga președinția, îi ofera președintelui Statelor Unite ale Americii o arma puternica împotriva adversarilor sai politici. Concluzia oferita de Muller…

- Exporturile de whisky ale SUA s-au prabusit in a doua jumatate a anului trecut, fiind afectate de tarifele vamale mai mari introduse de partenerii comerciali ai SUA, in replica la decizia presedintelui Donald Trump de a aplica tarife suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi…

- Pentagonul a transmis luni Congresului SUA, cu o intarziere de cateva saptamani, o lista cu peste 400 de proiecte de constructii militare din intreaga lume, inclusiv cateva zeci din California, de la care ar putea redirectiona fonduri pentru construirea zidului promis de multa vreme de presedintele…