#ElectricRomânia: Jurnal de bord, ziua 6. ...

Avem un noroc fantastic. Deși vremea are toanele unei domnișoare de pension, am reușit să o fentăm aproape în fiecare zi. Excepție face furtuna aia care ne-a prins între pereții de stâncă de la Cheile Bicazului. Și la Timișoara a turnat cu găleata, dar fix după ce am defilat prin soare puternic prin Piața Unirii.… [citeste mai departe]