SUA - În lupta împotriva şobolanilor, oraşul New York apealază la... băile cu alcool Municipalitatea celei mai importante metropole americane duce un indelungat razboi impotriva sobolanilor si cheltuie milioane de dolari pentru a reduce populatia acestor rozatoare, care era estimata in 2014 la aproximativ 2 milioane.



Pana in prezent au fost utilizate diverse metode, de la contraceptie sau gheata carbonica (pentru asfixiere), pana la pubele inteligente.



Principiul utilizat de Ekomille, un dispozitiv prezentat joi de municipalitate, consta in ademenirea sobolanului intr-un container de circa 60 de centimetri inaltime cu ajutorul momelii. Un senzor declanseaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a comandat sute de milioane de comprimate de iod, a caror ingestie este menita sa protejeze tiroida impotriva efectelor iodului radioactiv emis in timpul unui accident nuclear grav, care s-ar putea produce indeosebi in tarile vecine. Pana in 2022, Berlinul doreste sa-si inchida toate centralele…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat marti ca ancheta care a permis descoperirea, luni, a unei rachete in mijlocul unui arsenal de razboi la simpatizanti ai neonazistilor avea legatura cu amenintarile cu moartea impotriva lui, informeaza AFP. "Nu este racheta mea si sunt bucuros…

- "Nivelul despre care discutam este spectaculos. S-a ajuns pana la presedintele Romaniei, mai sus nu se poate. La cum au functionat institutiile statului, imi dau seama ca seamana a grup infractional. Prea au functionat toate in acelasi sens coordonat si impotriva legii. Nici pe partea legala,…

- Birourile de votare s-au deschis la orele 05:00 GMT. Circa 10,5 milioane de alegatori inregistrati la Istanbul se vor putea prezenta la urne pana la orele 14:00 GMT.Acest nou scrutin are loc la aproape trei luni dupa alegerile municipale din 31 martie, castigate la Istanbul de o personalitate…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi ca recursul la forța de catre Statele Unite împotriva Iranului ar fi "o catastrofa", dupa ce o drona a fost doborâta de Iran, scrie AFP."Statele Unite spun ca nu exclus un recurs la forța (...). Acest lucru ar fi o catastrofa…

- Presedintele american Donald Trump ar lua în considerare utilizarea fortei armate pentru a împiedica Iranul sa se înarmeze nuclear, însa a evitat, într-un interviu acordat revistei Time, un raspuns direct la