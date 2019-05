Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz, ministrul german de Finanțe, a declarat miercuri ca liderii politici trebuie sa evite escaladarea disputelor comerciale, in special a disputei dintre Statele Unite și Uniunea Europeana, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, marti, ca Statele Unite vor impune tarife pe bunuri din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari, la o zi dupa ce oficiali ai Departamentului de comert al SUA au propus o lista de produse UE, vizate de tarife, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Oficialii rusi se contrazic in privinta desfasurarii in Crimeea a bombardierelor strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte rachete nucleare, ca raspuns la instalarea de catre Statele Unite a bazei lor antiracheta in Romania, rezulta din materialele aparute marti in presa rusa. …

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…