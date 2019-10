SUA impune oficialilor chinezi restricții de viză din cauza chestiunii legate de abuzurile împotriva populațiilor musulmane SUA a anunțat ca va impune restricții pentru vizele oficialilor chinezi acuzați de implicarea în abuzurile împotriva comunitații musulmane, scrie BBC.



Decizia a fost luata dupa ce luni, SUA a hotarât sa includa pe lista neagra 28 de organizații chineze despre care guvernul american crede ca ar avea legaturi cu abuzurile din regiunea Xinjiang.



Secretarul de Stat, Mike Pompeo, a afirmat ca guvernul chinez a instituit "o campanie majora de represiune". China a respins acuzațiile, spunând ca sunt nefondate.



Într-o declarație, Pompeo a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

