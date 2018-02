Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Irakul a extradat in Rusia patru femei si 27 de copii suspectati ca au legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza postul irakian Al-Sumaria, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, au anuntat miercuri înalti responsabili ai Administratiei Trump, respingând acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza joi AFP,

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins recursul clubului Dinamo Kiev impotriva unei sanctiuni dictate de Federatia ucraineana de fotbal in luna noiembrie, in urma neprezentarii la un meci cu Mariupol, din cauza lipsei de securitate din regiune, relateaza EFE. Federatia din Ucraina a sanctionat…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat ca va fi foarte surprinsa daca SUA nu vor introduce noi sancțiuni impotriva Rusiei in conformitate cu legea, care a intrat in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie, transmite Reuters. „Dupa cum știți, nu facem previziuni…

- Ankara a cerut, joi, Statelor Unite sa excluda militia kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG) din alianta de forte insurgente siriene care lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul apararii american, James Mattis a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters, scrie agerpres.ro.

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Politia din orasul turc Istanbul a retinut, sambata, 31 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia Stat Islamic si care ar fi pregatit un atac terorist, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca presedintele sud-coreean Moon Jae-in sustine decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, adaugand ca Seulul recunoaste ca presiunile au fortat Phenianul sa poarte discutii cu Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana si-a dezvaluit miercuri arsenalul de sanctiuni pentru a obliga Londra sa respecte regulile comune ale UE pe durata perioadei de tranzitie dupa separare, suscitand indignarea euroscepticilor britanici adepti ai Brexit-ului, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Coreea de Nord a acuzat marti SUA ca incearca sa agraveze situatia din Peninsula Coreeana prin desfasurarea in zona de "importante dispozitive nucleare" si ca pregatesc terenul pentru un posibil atac preventiv impotriva sa, relateaza Reuters. "Avand in vedere natura si anvergura intaririi…

- O curte de apel din Ucraina a respins luni o cerere a liderului opozitiei Mihail Saakasvili de protectie impotriva posibilei sale extradari, a anuntat agentia de presa Interfax Ucraina citandu-l pe avocatul lui Saakasvili, transmite Reuters. Fostul presedinte al Georgiei a intrat in…

- Administratia Trump a atacat vineri reteaua financiara a gruparii Hezbollah, impunand sanctiuni impotriva a sase indivizi si sapte entitati in cadrul unui efort de a combate influenta Iranului in Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, relateaza Reuters si AFP. 'Administratia este decisa…

- Coreea de Nord a condamnat, sambata, ultimele sanctiuni pe care Statele Unite le-au impus, saptamana aceasta, cu scopul de a obliga regimul de la Phenian sa renunte la dezvoltarea armelor nucleare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara în nordul Siriei împotriva unei militii kurde va fi încheiata ''în foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom încheia…

- Uniunea Europeana nu se afla in razboi cu Polonia, nu doreste sa ii impuna sanctiuni "cu orice pret", iar articolul 7 din Tratatul UE nu este este dedicat acestui lucru, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Curtea Constitutionala a decis eliberarea a doi jurnalisti, care au fost acuzati de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, relateaza Reuters. Decizia este vazuta de avocati ca un precedent pentru eliberarea altor reporteri care au fost inchisi pe aceleasi motive.

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- 12 oameni au murit in Egipt, dupa doua atacuri care au vizat minoritatea crestina. In 2017, peste 100 de crestini au murit in Egipt, in atacuri revendicate de filiala locala a organizatiei teroriste Stat Islamic.

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik and Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai fi…

- Autoritatile turce au ordonat concedierea a peste 2700 de angajati din institutii publice, banuiti de legaturi cu organizatii "teroriste", informeaza duminica agentiile internationale de presa. În total, 2756 de persoane au fost destituite din ministerele de interne, externe, apararii…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea exportului…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press…

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Japonia va impune sanctiune aditionale impotriva Coreei de Nord, ca urmare a repetatelor teste balistice si nucleare efectuate de regimul de la Phenian, a anuntat, vineri, Yoshihide Suga, secretarul general al Guvernului nipon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…