SUA impun noi sancţiuni Rusiei pentru implicarea în alegerile prezidenţiale Trezoreria SUA a anuntat, de asemenea, ca va ridica sanctiunile impotriva companiei de aluminiu Rusal si a altor doua firme care au legaturi cu oligarhul rus Oleg Deripaska, dupa ce s-a ajuns la un acord si el va ceda controlul firmelor. Noile sanctiuni vizeaza 15 membri ai serviciilor secrete militare ruse si patru entitati implicate in amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane, atacuri cibernetice asupra Agentiei Mondiale Anti-Doping si alte activitati „ilegale" in lume, a informat Trezoreria intr-un comunicat publicat pe site-ul sau. Masurile, care vin dupa sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

