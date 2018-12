SUA impun noi sancţiuni împotriva unor agenţi ruşi acuzaţi de 'acţiuni nefaste' SUA au impus miercuri o noua serie de sanctiuni impotriva a 15 agenti ai serviciilor de informatii militare ruse (GRU), acuzati de "activitati nefaste", mergand de la ingerinte in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pana la piratarea Agentiei mondiale antidoping, relateaza AFP si Reuters. Doi dintre cei 15 agenti sunt acuzati si de faptul ca sunt responsabili de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, potrivit unui comunicat al Departamentului american al Trezoreriei. In acelasi timp, Trezoreria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar avea legatura cu alte doua asasinate comise in ultimii ani in Marea Britanie, potrivit unor probe descoperite de anchetatorii britanici care se ocupa de investigatia in cazul otravirii fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in luna martie in orasul Salisbury din Anglia,…

- Statele Unite doresc ca aliatii lor europeni sa ia in considerare impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura incidentul produs duminica in stramtoarea Kerci si soldat cu sechestrarea a trei nave ucrainene de catre Garda de Coasta rusa, a declarat reprezentantul special american pentru Ucraina,…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Imaginile de pe camere de supraveghere,…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Imaginile de pe camere de supraveghere, difuzate…

- Departamentul de Stat al SUA a informat marti ca va impune noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce Moscova nu a oferit asigurari rezonabile ca nu va folosi arme chimice dupa un atac cu o neurotoxina asupra fostului spion rus, Serghei Skripal, in Anglia, scrie Reuters.Departamentul de Stat a…

- Cei doi rusi suspectati de Londra de tentativa de otravire a lui Serghei Skripal au fost in Republica Ceha in 2014, cand fostul agent rus se afla in aceasta tara, a afirmat miercuri radioul public ceh Radiozurnal, citat de AFP preluata de Agerpres. ''Se pare ca rusii au infiintat un grup operational…

- Cel de-al doilea suspect in tentativa de otravire a fostului spion rus Serghei Skripal in martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) este un medic din cadrul Serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), a anuntat luni site-ul de investigatii Bellingcat.com, citat de AFP, preluata de Agerpres. …

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a calificat miercuri drept un 'ticalos' si un 'tradator de tara' pe fostul agent dublu rus Serghei Skripal, care a fost otravit impreuna cu fiica sa Iulia in martie in sud-vestul Angliei, afirmand ca acesta a continua sa colaboreze cu serviciile secrete occidentale…