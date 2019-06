SUA îi dă lovitura de grație lui Erdogan. Turcia EXCLUSĂ din cel mai mare program militar SUA au confirmat ca Turcia urmeaza sa fie exclusa din cel mai scump și mai important program militar din istoria omenirii. Acest lucru vine ca urmare a deciziei Turciei de a nu renunța la rachetele Rusiei, fapt care a nascut o criza fara precedent in NATO.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…

- Prin achizitia sistemelor de rachete rusesti S-400, Turcia nu se distanteaza de NATO, a declarat vineri ministru turc al apararii, Hulusi Akar, care a estimat ca o eventuala excludere a Turciei din proiectul avionului F-35 ar crea dificultati acestui proiect, in timp ce ministrul turc de externe,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca excluderea Turciei din programul pentru echiparea cu avioane de lupta F-35 va conduce la esecul proiectului, informeaza DPA. Statele Unite si-au avertizat aliatul din NATO Turcia - parte a consortiului F-35 - ca risca sa fie exclusa din proiect din…

