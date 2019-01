Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au reinnoit joi avertismentul adresat americanilor care calatoresc in China, punand accentul pe aplicarea "arbitrara" a legilor, intr-un context tensionat dupa arestarea a doi canadieni, relateaza vineri France Presse. Avertismentul de calatorie al Departamentului de Stat,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca China ar trebui sa elibereze doi cetațeni canadieni care au fost reținuți saptamana aceasta dupa ce autoritațile din Canada au arestat un director executiv chinez pe un mandat de extradare din SUA.

- "Am vorbit cu reprezentantii Rusiei si am fost informati ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor pleca vineri si se vor intoarce in Rusia", a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un e-mail transmis agentiei Reuters. Avioane militare din Venezuela…

- China a cerut Canadei sa o elibereze imediat pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, avertizand ca in caz contrar vor exista consecinte severe pentru Ottawa. Avertismentul i-a fost comunicat ambasadorului canadian la Beijing, care a fost convocat sambata la MAE chinez, scrie Mediafax. Meng…

- Ea a fost arestata la Vancouver pe 1 decembrie. Nu exista mai multe detalii privind arestarea, insa SUA investigheaza Huawei pentru posibile incalcari ale sanctiunilor impotriva Iranului. Ambasada Chinei in Canada a protestat fata de aceasta masura si a cerut eliberarea ei.Huawei a precizat…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, vrea sa creeze o noua ordine mondiala, care sa previna razboaiele și sa ofere o prosperitate sporita, a spus secretarul american de stat Mike Pompeo, intr-un discurs acordat la Bruxelles. „In conformitate cu cele mai bune traditii ale maretei noastre…

- Statele Unite ale Americii vor retrage, in urmatorii ani, sute de militari implicati in operatiuni antiteroriste in Africa, pentru a sustine planul Pentagonului de contracarare a amenintarilor generate de China si Rusia, afirma un oficial american citat de site-ul agentiei Reuters."Reducerea…

- Autoritatile din regiunea Xinjiang din China au legalizat asa-numitele centre de reeducare pentru persoanele acuzate de extremism religios, la mai putin de o luna dupa ce au negat ca ar exista, scrie CNN preluat de news.ro.Guvernul din Xinjiang a modificat marti o lege locala pentru a incuraja…