SUA ia în considerare delistarea de la bursă a companiilor chineze Dupa ce agenția Bloomberg a facut prima data acest anunț, acțiuni ale unor companii chineze renumite au scazut pe piața; de exemplu acțiunile Alibaba au scazut cu 5%, pe cand acțiunile JD.com au scazut cu mai mult de 6%. Conform Comisiei Economice de Supraveghere americano-chineza, mai mult de 150 de societați chineze sunt listate la bursele americane, totalizand 1,2 trilioane de dolari ca valoare de piața. Un grup de senatori din Congresul american a subliniat, in vara acestui an, ca investitorii americani sunt puși in periocol prin aceste investiții intrucat legislația chineza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

