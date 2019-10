Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a aruncat la gunoi scrisoarea omologului sau american, Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba afirma ca va distruge economia Turciei ca urmare a ofensivei Ankarei in Siria, informeaza BBC, citand surse prezidențiale turce. Potrivit acestor surse, Erdogan…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan in care il avertizeaza sa incheie un acord cu militantii kurzi din Siria pentru a evita astfel ca Washingtonul sa distruga economia Ankarei.

- Acest proiect de sanctiuni ar urma sa ceara executivului condus de presedintele Donald Trump inghetarea bunurilor de pe teritoriului SUA ale celor mai inalti lideri turci, inclusiv ale premierului Recep Tayyip Erdogan si ale detinatorilor portofoliilor afacerilor externe, apararii, finantelor, comertului…

- Congresul SUA il ameninta pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca va plati "foarte scump" pentru ofensiva declansata impotriva trupelor kurde din Siria, aliate Washingtonului, a avertizat miercuri senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Le Figaro."Rugati-va pentru aliatii nostrii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat printr-un mesaj publicat pe Twitter ca a anulat acordul de pace cu talibanii, potrivit NEWS.ro.Trump a scris ca trebuia sa se intalneasca duminica cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu un lider al talibanilor, scrie BBC, insa a anulat intalnirea…

- Președintele american ar fi prezentat ideea in timpul unor discuții private cu echipa lui de consilieri pentru securitate naționala. Donald Trump ar fi intrebat de ce nu s-ar putea arunca o bomba nucleara fix in mijlocul uraganului, in timp ce furtuna traverseaza Atlanticul. „Incep sa se formeze…

- Președintele american Donald Trump a sugerat organizarea unei întrevederi personale cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre criza politica din Hong Kong, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba s-a declarat încrezator ca Xi Jinping va soluționa…

- Aflat in drum El Paso, Texas, presedintele american Donald Trump i-a criticat pe Twitter pe primarul Nan Whaley si pe senatorul Sherrod Brown, politicieni democrati din Ohio, ca au reflectat in mod fals intalnirea cu acestia din timpul vizitei sale la spitalul din Dayton unde sunt tratati supravietuitorii…