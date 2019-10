Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent Bernie Sanders, candidatul infrant in alegerile democrate din 2016 de Hillary Clinton, urmeaza sa primeasca sustinerea alesei democrate din New York Alexandria Ocasio-Cortez, relateaza Reuters.

- Donald Trump ar fi spus lui Serghei Lavrov si Serghei Kisliak, in 2017, ca nu era ingrijorat de amestecul Rusiei in alegerile americane, „pentru ca Statele Unite au facut la fel in alte tari“, ceea ce a determinat Casa Alba sa limiteze accesul la aceste declaratii, dezvaluie The Washington Post (WP),…

- Senatoarea americana Elizabeth Warren, o stea in ascensiune in alegerile primare democrate in vederea desemnarii adversarului lui Donald Trump in 2020, l-a depasit usor pe fostul vicepresedinte Joe Biden, potrivit unui sondaj, o premiera pentru aceasta progresista care poarta o campanie de teren dinamica…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…

- Klaus Iohannis, alaturi de Donald Trump in Biroul Oval (foto: www.presidency.ro) Cu cateva ore inaintea deschiderii Targului international de carte de la Beijing, unde Romania este invitat de onoare si beneficiaza de spatii foarte generoase, la Casa Alba din Washington presedintii Donald Trump si Klaus…

- Candidata democrata la alegerile prezidentiale din 2020 Tulsi Gabbard, rezervista a armatei americane, a anuntat luni ca isi intrerupe campania pentru a participa la exercitii militare in Indonezia timp de doua saptamani, o pauza rara in randul pretendentilor la Casa Alba, relateaza AFP. "Parasesc campania…

- Sundai Pichar, directorul general al Google, 'a fost in Biroul Oval incercand din greu sa explice cat de mult ii place de mine, ce treaba grozava face Administratia, ca Google nu are legaturi cu armata chineza, ca nu a ajutat-o pe Hillary cea Necinstita impotriva mea in Alegerile din 2016 si ca...'…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a avertizat marti China sa nu astepte incheierea primului sau mandat la Casa Alba pentru a finaliza un acord comercial, afirmand ca daca va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 rezultatul ar putea fi niciun acord sau unul mai dificil, relateaza…