Guvernul american a relaxat marti regulile de expulzare rapida a imigrantilor ilegali, ceea ce permite politiei sa-i trimita inapoi fara sa-i prezinte judecatorilor pe cei care au intrat ilegal in Statele Unite in ultimii de doi ani, relateaza AFP. Aceasta modificare a legii privind Imigratia si Cetatenia ''este un instrument suplimentar'' pentru ''a face fata crizei actuale de securitate si umanitare la frontiera sud-vestica si in intreaga tara", a declarat Kevin McAleenan, ministru interimar al Securitatii Interne (DHS), potrivit unui comunicat. "E clar ca, daca nu aveti…