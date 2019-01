SUA - Guvernatorul statului Illinois avertizează asupra unui vortex polar cu temperaturi foarte scăzute Guvernatorul statului Illinois a prezentat luni un plan pentru situatii de urgenta in fata unui vortex polar ''fara precedent'', care va aduce un front de aer rece si rafale de vant in aproape toate regiunile din SUA, avertizand locuitorii ca temperaturile ar putea cobori cu mult sub pragul de inghet, potrivit Reuters.



Guvernatorul J.B. Pritzker a spus ca frontul de aer rece ar putea cobori marti seara temperaturile la pana -55 de grade Fahrenheit (-48 grade Celsius) in nordul statului Illinois, existand pericolul producerii degeraturilor in doar cateva minute.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

