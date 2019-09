Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la intalnirea dintre președinții Klaus Iohannis și Donald Trump, de la Casa Alba, pe 19 septembrie, pe site-ul Ministerului Apararii Naționale a fost postat un proiect de Hotarare a Guvernului privind ”aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie imobiliara…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat, marti, ca a blocat ajutorul acordat de Statele Unite Ucrainei, o actiune aflata in centrul unei furtuni politice privitoare la presiunea pe care liderul de la Washington ar fi exercitat-o asupra lui Volodimir Zelenski, de a-l investiga pe rivalul sau democrat,…

- ''Jur sa fiu loial republicii si sa-i respect Constitutia si legile si sa-mi exercit atributiile in interesul exclusiv al natiunii'', a declarat premierul Giuseppe Conte. Aceleasi cuvinte au fost rostite si de cei 21 de ministri cat are noul guvern de la Roma, potrivit Agerpres.Varsta medie…

- Noua coalitie de guvernare din Italia, formata din Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Partidul Democrat (PD, centru-stanga), a depus joi juramantul in sala de bal a Palatului Quirinal, sediul Presedintiei, informeaza dpa preluat de agerpres. ''Jur sa fiu loial republicii si sa-i respect Constitutia…

- Prin decret, presedintele de extrema dreapta i-a autorizat sambata si pentru o perioada de o luna pe guvernantii statelor preocupate sa recurga la armata pentru "identificarea si lupta contra focarelor de incendii", precum si pentru "actiuni preventive si represive contra delictelor din mediu". Donald…

- Donald Trump a acuzat marti Google - fara sa prezinte probe in acest sens - ca gigantul in domeniul tehnologiei a depus eforturi sa-i murdareasca campania electorala in 2016 si a avertizat ca-l va supraveghea ”foarte

- Tinerii soldati din Brigada de infanterie motorizata „Stefan cel Mare” au depus astazi juramantul militar, in prezenta ministrului Apararii Pavel Voicu, comandantului Armatei Nationale, general de brigada Igor Gorgan, veteranilor unitatii, rudelor si parintilor.

- Economistul proeuropean de centru-dreapta Gitanas Nauseda, ales in mai presedinte al Lituaniei, a depus juramantul vineri, angajandu-se sa lupte impotriva inegalitatilor sociale din aceasta tara baltica, membra a zonei euro, scrie realitatea.net.