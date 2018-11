Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- Guvernul ungar a decis sa aloce 1,3 miliarde forinti (4 milioane de euro) pentru finantarea programelor si investitiilor de importanta nationala din Transilvania in acest an si alte 1,5 miliarde forinti in acelasi scop pentru anul urmator, informeaza un comunicat publicat joi in monitorul oficial…

- "Trebuie reconstruita increderea intre cele doua tari", a declarat Szijjarto pentru MTI la Varsovia, unde a purtat convorbiri cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, in marja unui forum pe teme de securitate.In baza propunerii ungare de acord, cele doua tari trebuie sa se abtina de la…

- Ungaria nu doreste sa 'se grabeasca inspre abisul catre care se indreapta asa-zisii progresisti', a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzand unor critici formulate de ministrul francez pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, relateaza agentia MTI. Intr-un interviu…

- Ungaria va expulza un consul ucrainean in raspuns la expulzarea anuntata de Ucraina a unui consul ungar, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmit MTI si Reuters. Anuntul sau a venit dupa ce mai devreme joi Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei la Beregovo…

- Ministrul de externe suedez Margot Wallstrom a declarat miercuri ca premierul ungar Viktor Orban si ministrul de interne italian Matteo Salvini incearca sa formeze o alianta impotriva "democratilor si a stangii" in Europa. La randul sau, ministrul migratiei din Suedia, Helene Fritzon, a criticat…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters, potrivit…

