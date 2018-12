Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP. Fundatia, despre care justitia new-yorkeza afirma ca a fost utilizata de miliardarul republican pentru finantarea cheltuielilor personale, a semnat un acord prin care accepta ''sa se dizolve sub supraveghere judiciara'', a precizat procurorul general al statului New York, democrata Barbara Underwood,…