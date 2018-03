Stiri pe aceeasi tema

- 'Donald Trump și Kim Jong Un nu ar trebui sa fie lasați singuri in aceeași camera', a avertizat un expert australian pe probleme de aparare.Anunțul vine cu puțin timp inainte de intalnirea istorica dintre Donald Trump și Kim Jong Un, relateaza SBS. Citește și: Tranzacție URIAȘA, in…

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Donald Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile. Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.…

- Yngve Slyngstad este CEO-ul Fondului Suveran de Investitii din Norvegia, cel mai mare fond suveran din lume, parte din Banca Centrala a Norvegiei. Slyngstad are o diploma in Drept obtinuta la Universitatea din Oslo, avand de asemenea un master in Economie la Universitatea Santa Barbara din…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au trimis in judecata doua persoane, barbat și femeie, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Conform rechizitoriului, cei doi, in calitate de administratori la doua societați, nu au evidențiat…

- Inca de la inceputul activitații sale la 1 septembrie 2017, Heritage a aplicat curriculumul Cambridge. Ce se schimba acum, cand Heritage a obținut statutul de „Școala Cambridge"? Școala Internaționala Heritage este oficial recunoscuta de Cambridge Assessment International Education drept unitatea de…

- Incepand cu data de 1 martie 2018, prin ordinul Educației nr. 3279, profesoara Michaela Olga Judele a fost numita, interimar, in funcția de de inspector general adjunct. Aceasta va detine interimar acest post, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de de finalul anului scolar 2017 – 2018,…

- Presedintele american Donald Trump, care este cunoscut pentru mesajele sale pe Twitter in legatura cu diverse probleme, ar trebui sa reduca numarul postarilor pe reteaua de socializare, a declarat...

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- Cristian Ionut Apostol este director adjunct economico administrativ in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27.05.2016, Apostol nu detine bunuri imobile. Aceeasi situatie o regasim si in declaratia completata in anul 2017.Cristian Ionut Apostol are…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Republicanii din Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentanților au dat publicitații un raport declasifi cat de Donald Trump - in ciuda eforturilor facute de democrați, FBI și Departamentul Justiției, care spun ca decizia ar afecta securitatea naționala

- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticand FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "A-l…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Seful destituit al guvernului Cataloniei, secesionistul Carles Puigdemont, ar putea ramane un lider 'simbolic' al regiunii, ceea ce ar permite o presedintie mai operationala, a sugerat intr-un interviu difuzat joi fostul sau adjunct Oriol Junqueras, aflat in detentie, informeaza AFP.…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie.

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a convocat în mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l întreba cu cine a votat în scrutinul prezidențial din 2016.

- Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe pagina StopHam Moldova. In cadrul postarii, barbatul menționeaza ca a avut un conflict cu un alt șofer in timp ce se deplasa pe strada Grenoble din capitala, in seara zilei de 23 ianuarie curent.

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Presedintele Iohannis a multumit din nou AJC pentru invitarea sa ca oaspete de onoare la Forumul Global al organizatiei, care s-a desfasurat la Washington in iunie 2017, si pentru acordarea prestigioasei distinctii 'Light Unto the Nations'. Șeful statului si-a exprimat aprecierea pentru intreaga…

- Totul a pornit de la acuzațiile lui Dumitru Pelican la adresa fostului premier Mihai Tudose, referitoare la blocarea mai multor posturi in instituțiile de stat. "Domnul Tudose a blocat bunul mers de funcționare a instituțiilor statului. Au fost blocate posturile unice. Pentru prima oara din…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran în fata Consiliului de Securitate al ONU.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Peste jumatate dintre fermierii doljeni au fost autorizati la plata, ceea ce inseamna ca au primit sau urmeaza sa isi primeasca subvențiile. In total, peste 38.000 de agricultori asteapta sa intre in posesia ajutoarelor financiare acordate prin Agentia de Plati ...

- Șeful-adjunct al IP Strașeni, Alexandru Roșca a fost demis din funcție in urma incidentului din satul Sireț, dupa ce sectoristul localitații. Ștefan Railean, a fost gasit fara cunoștința in mijlocul unei strazi.

- Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, ar planui sa se pensioneze in urmatoarea perioada, iar președintele SUA Donald Trump s-a gandit sa scrie pe Twitter despre acest lucru. „Cum poate directorul adjunct al FBI Andrew McCabe, omul responsabil, alaturi de scurgerea de informații a lui James Comey,…