SUA forţează debarcarea preşedintelui Maduro prin embargoul impus petrolului venezuelean Incepand de duminica, de la ora locala 0.01 (7.10, ora Romaniei), embargoul interzice oricarei intreprinderi americane sa cumpere petrol de la compania petroliera publica venezueleana PDVSA sau de la vreuna dintre filialele sale, iar oricarei entitati straine sa foloseasca sistemul bancar american pentru a-si furniza aurul negru venezuelean.



Aceasta este una dintre masurile anuntate de catre presedintele Donald Trump cu obiectivul de a rasturna de la putere Guvernul venezuelean in favoarea opozantului Juan Guaido, presedintele autoproclamat al tarii, recunoscut de peste 50 de tari,

Sursa articol si foto: rtv.net

