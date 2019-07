SUA: Finanţistul Jeffrey Epstein a încercat să cumpere doi martori (presă) Epstein a varsat in noiembrie si decembrie 2018 suma totala de 350.000 de dolari in conturile celor doua persoane care ar fi putut face declaratii compromitatoare la adresa lui, in cazul unui proces, a relatat vineri cotidianul citat. Banii ar fi fost platiti imediat dupa dezvaluirile facute de ziarul Miami Herald, potrivit caruia multimilionarul ar fi negociat un acord secret cu autoritatile din Florida pentru a scapa de proces. Clementa de care pare sa fi beneficiat Epstein l-a costat postul pe ministrul muncii, caruia i se reprosa de cateva zile faptul ca in 2008, pe cand era procuror… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

