Peste 200 de echipe din zona New York s-au alaturat in acest an competitiei ''Hong Kong Dragon Boat Festival'', care are loc pe parcursul a doua zile.



In premiera, festivalul include si o categorie dedicata femeilor.



La prima editie a festivalului, in 1991, au participat doar zece echipe.



''Cultura traditionala chineza este profunda si sofisticata. Prin urmare, credem ca este mai usor sa ii determinam pe oamenii din alte grupuri etnice sa o invete prin sport, precum cursele cu barci'', a declarat pentru Xinhua Henry Wan, presedintele comisiei gazda a festivalului…