SUA: Facebook blochează 30 de conturi înainte de alegeri Facebook a anuntat luni ca a blocat circa 30 de conturi, precum si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile americane, relateaza AFP.



"In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat.



"Duminica dimineata, autoritatile insarcinate cu aplicarea legii…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

