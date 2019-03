SUA, exercițiu în premieră în Israel Armata americana a desfasurat pentru prima data in Israel, in cadrul unor aplicatii militare, cel mai avansat sistem al sau de aparare aeriana si antiracheta, au anuntat luni oficiali militari americani si israelieni, citati de Reuters. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX urmeaza sa efectueze, sambata dimineata, in parteneriat cu NASA, primul test de lansare a capsulei Crew Dragon in cadrul programului SUA de a relua trimiterea in spatiu a astronautilor americani si a proviziilor cu propriile rachete de pe teritoriul tarii, relateaza Reuters. Capsula…

- Pakistanul a confirmat, miercuri, ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze intre cele doua puteri nucleare vecine. "Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu trebuie sa esueze si ca guvernul trebuie sa se concentreze pe realizarea Brexit-ului, relateaza duminica Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa ultimelor OUG…

- Trupele israeliene au împușcat mortal un palestinian și au ranit un altul în Cisiordania, au anunțat luni oficialii medicali, în timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters. Nu au existat victime în rândul militarilor în…

- Premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, a afirmat ca s-ar putea sa fie necesara o revenire a soldatilor la granita cu provincia britanica Irlanda de Nord, daca Brexitul va decurge prost, potrivit televiziunii Bloomberg, relateaza agentia Reuters. In cazul celui mai prost scenariu, o granita dura…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…

- Un militant Hamas a fost omorât marți în Fâșia Gaza în bombardamentele descrise de armata israeliana ca represalii, dupa ce un soldat ar fi fost ranit în urma unui protest violent la granița cu Palestina, relateaza Reuters. Un soldat israelian a fost ușor ranit în…

- Armata SUA a anuntat joi ca a efectuat un zbor 'extraordinar' deasupra Ucrainei in cadrul Tratatului international 'Cer Deschis', pentru a-si reafirma angajamentul fata de Ucraina dupa incidentul naval cu Rusia din 25 noiembrie din Stramtoarea Kerci, relateaza Reuters. 'Atacul neprovocat…