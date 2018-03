Stiri pe aceeasi tema

- Oklahoma intentioneaza sa devina primul stat american care foloseste nitrogen pentru executii, au anuntat miercuri oficiali locali, care au precizat totodata ca a fost reluata aplicarea pedepsei cu moartea dupa o suspendare de trei ani a acestei practici, relateaza dpa, citata de

- Oklahoma intentioneaza sa devina primul stat american care foloseste nitrogen pentru executii, au anuntat miercuri oficiali locali, care au precizat totodata ca a fost reluata aplicarea pedepsei cu moartea dupa o suspendare de trei ani a acestei practici, relateaza dpa. Noua metoda a fost…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Senatorul liberal aradean Ioan Cristina arata ca dupa doi ani de procese, tergiversari și acuze mizerabile din partea adversarilor politici, care de multe ori au acționat cu mult sub nivelul decenței politice, președintele PNL, Ludovic Orban a reușit in sfarșit sa dovedeasca tuturor ca este nevinovat.…

- "...acum, sincer... dupa achitarea lui Ludovic Orban, mi se pare cam exagerat sa mai cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia, sa renunte la orice functie. Caci, iaca, renunta, sta doi ani (caz fericit), sanse mari ca relatiile lui personale, cariera lui sa mearga la vale.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare,…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- CCR a admis o excepție de neconstituționalitate Legea SRI – 51/1991 prin care stabilește ca interceptarile nu mai pot fi folosite de Justiție, chiar daca au fost obținute, ca și probe, pe mandat de siguranța naționala naționala MSN. Decizia 91 a CCR se aplica in dosarele penale, chiar și de corupție,…

- Fostul sef al Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie a Primariei municipiului Chisinau, Igor Gamretchi, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, ar putea reveni la Primarie, dupa ce Curtea Suprema de Justitie (CSJ) a constatat ca decizia Curtii de Apel de a-l priva de dreptul…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar penal in care este vizat printre alții și Paul Stanescu. Procurorii DNA au solicitat redeschiderea unui dosar mai vechi, pornit de la o solicitare a Curtii de Conturi. Angajatii institutiei descopereau…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- O societate comerciala din Alba a fost condamnata la amenda penala, iar un angajat al acesteia a primit inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de distrugere din culpa. Dosarul a avut la baza o explozie ce a avut loc in 2012 la o cladire din Alba Iulia.

- Decizie neasteptata a Curtii Europene de Justitie. Instanta a decis ca femeile insarcinate pot fi incluse in concedieri colective. CEJ a explicat ca decizia se aplica doar daca nu exista o legatura intre concediere si sarcina in sine. Curtea a respins, astfel, cererea unei femei care sustinea ca faptul…

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea...

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea Europeana. Un pompier din Belgia a…

- Un angajat care in timpul liber este obligat de angajator sa raspunda la telefon si sa ajunga oriunde ii cere acesta din urma intr-un scurt interval trebuie considerat program de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Curtea de Justitie din Bratislava a refuzat, marți, 13 februarie, sa-l absolve pe premierul Andrej Babis de acuzații de cooperare cu poliția secreta cehoslovaca. La douazeci și opt de ani de la prabușirea regimurilor comuniste din Europa, trecutul responsabililor politici ramane un subiect delicat,…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Filmarile in biserici vor fi facute doar cu acordul centrelor eparhiale si numai pentru "evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici", aceleasi conditii fiind aplicabile si in cazul transmiterii pe internet a slujbelor, a decis Sfantul Sinod al Bisericii…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fostul primar al Slatinei Darius Valcov, in prezent consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, a fost condamnat joi, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Dupa doi de cand a fost pus sub acuzata de DNA, fostul procuror general ar putea ajunge in instanța. Din februarie 2016, dosarul lui Nițu a fost „uitat” in sertarele DNA.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 1 februarie 2018, sa dea un termen de trei luni procurorilor DNA sa trimita…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Organizatiile nonguvernamentale acuza ANAF ca vrea sa le lase fara bani. Din acest an, toti cei care doneaza în scop umanitar 2% din impozit trebuie sa depuna personal formularul, la un sediu al Fiscului.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT in dosarul Romgaz, in care sunt trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, informeaza Agerpres.ro. Totodata, instanta a stabilt…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNAPotrivit unui comunica, Curtea a luat in dezbatere exceptia…

- Decizia integrala cu privire la respingerea recursului in anulare a avocaților fostului premier este scrisa pe 132 de pagini Plenul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție a publicat astazi, 15 ianuarie, decizia integrala in dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat la 9 ani de pușcarie…

- Doua persoane au fost obligate de instanța, printr-o decizie definitiva, sa publice pe conturilor lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puși la plata unor daune morale catre doi reclamanți pe care i-au jignit, inclusiv pe rețeaua de socializare.Potrivit clujust.ro, conflictul…

- Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Jaf de PROPORTII in Venetia: Bijuterii de milioane de euro, furate din Palatul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Decizie controversata a lui Klaus Iohannis. Seful statului a promulgat o lege extrem de importanta a celor de la PSD-ALDE.Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

- Decizia președintelui peruan Pedro Pablo Kuczynski de grațiere a fostului lider autoritar Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime importriva umanitații, a declanșat incidente violente in Lima.

- Autoritatile publice nu se vor putea referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum acestea ar fi fost condamnate inainte de pronuntarea unei hotarari definitive, au agreat parlamentarii din Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache. Propunerea de amendare a Codului de procedura…

- Curtea Europeana de Justitie a decretat ca divortul unui barbat sirian oficializat intr-un tribunal traditional musulman in tara sa de origine nu este valabil in Germania, acolo unde locuieste acesta in prezent, scrie BBC.

- Comisia Europeana, organismul executiv al UE, a activat Articolul 7, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, conform AFP. CE a acordat un avertisment Executivului din Polonia, și a cerut…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este serviciu de transport, nu un serviciu din domeniul informatiilor, care trebuie reglementat ca...

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene CJUE a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP citat de Agerpres.ro. In decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este sa conecteze, prin…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a decis miercuri ca Uber este serviciu de transport, nu un serviciu din domeniul informatiilor. Reprezentantii Uber sustin ca aceasta decizie nu afecteaza activitatea companiei in tarile in care opereaza sub legea transportului sau este in curs de reglementare.Vezi…

- UPDATE Curtea Europeana de Justitie a decis, miercuri, ca UBER este o companie de transport si nu un serviciu digital, asa cum au pretins reprezentantii companiei, transmite BBC News Online. In decizia sa, Curtea Europeana de Justitie a precizat ca serviciile oferite de UBER, “al caror scop este de…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…