Stiri pe aceeasi tema

- Europenii vor crea o entitate specifica pentru a putea continua relatiile comerciale cu Iranul, in special achizitia de petrol, si a scapa astfel de sanctiunile americane, a anuntat luni seara la ONU sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. "Concret, statele membre…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile...

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP preluata de Agerpres. Decizia, care…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marti sa intensifice sanctiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agentiei

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite...

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a anuntat ca va boicota si electronicele produse in Statele Unite,…

- Statele Unite incearca sa determine Iranul sa se predea prin sanctiunile impuse, a declarat miercuri Eshaq Jahangiri, vicepresedintele iranian, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Prioritatea noastra, a tuturor, este sa lucram impreuna pentru a gestiona situatia intr-un fel in care sa afecteze…