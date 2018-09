Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a acuzat sambata 'un regim strain' sustinut de SUA ca este responsabil de atentatul soldat cu cel putin opt morti la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Teroristi recrutati, antrenati si platiti de un regim strain au atacat Ahvaz (...) Iranul considera ca sponsorii…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat marți prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter ca discuțiile diplomatice dintre Iran, Turcia și Rusia au prevenit cu succes un razboi in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters preluata de news.ro „Discuțiile…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- SUA nu vor putea sa impiedice Iranul sa exporte petrol, a declarat ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, citat de un ziar iranian, relateaza Reuters. Oficiali americani au afirmat in ultimele saptamani ca intentioneaza sa reduca exporturile de petrol ale Iranului la zero…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat deschisa marti posibilitatea negocierii unui acord de denuclearizare a Iranului, transmite Reuters. "Vom vedea ce se intampla, dar suntem gata sa facem o intelegere reala, nu una precum cea realizata de administratia anterioara, care a fost un dezastru",…

- "Fiti prudent!", i-a raspuns luni pe Twitter presedintelui american ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif, la cateva ore dupa un avertisment de o rara virulenta a lui Donald Trump la adresa Iranului, relateaza AFP. Folosind majuscule ca si Donald Trump cu o zi inainte, Zarif a…

- Seful Organizatiei pentru Energie Atomica a Iranului, Ali Akbar Salehi, a anuntat miercuri ca Teheranul a construit o fabrica ce poate produce rotoare pentru pana la 60 de centrifuge pe zi, ridicand astfel mizele in confruntarea cu Washingtonul in legatura cu programul nuclear al Republicii Islamice,…

- Planul de atentat dejucat impotriva unei reuniuni a opozitiei iraniene sambata in apropiere de Paris releva o "stratagema" care urmareste sa afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif pe contul sau Twitter, citat de AFP, informeaza…