Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, al carui nume apare in raportul avertizorului de securitate lansat saptamana aceasta pe fondul anchetei vizand declansarea procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, a demisionat vineri, conform informatiilor aparute in presa, informeaza dpa si AFP.



Volker va fi audiat in Camera Reprezentantilor la inceputul lunii octombrie. Oficialul american a avut conexiuni cu avocatul personal al presedintelui american, Rudy Giuliani.



Informatii despre demisia acestuia au aparut mai intai in The State Press, ziarul Universitatii…