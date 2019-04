Autoritatile americane au efectuat joi prima arestare in legatura cu misteriosul atac asupra Ambasadei Coreei de Nord de la Madrid, din februarie, a relatat vineri ziarul The Washington Post, citat sambata de EFE. Este vorba despre Christopher Ahn, fost puscas marin american, membru al grupului Free Joseon (Coreea Libera), care are ca obiectiv inlaturarea de la putere a dinastiei Kim din Coreea de Nord. Totodata, agenti federali americani au perchezitionat apartamentul lui Adrian Hong, liderul grupului, a relatat publicatia mentionata, care a citat doua persoane apropiate anchetei. In acest sens,…