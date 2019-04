Cine a omorât-o pe Anamaria, tânăra găsită fără viaţă în pădure

Pe trupul tinerei, anchetatorii au descoperit urme de violenţă, respectiv o lovitură la cap şi mai multe răni la mâini, semn că Anamaria s-a luptat The post Cine a omorât-o pe Anamaria, tânăra găsită fără viaţă în pădure appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]