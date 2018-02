SUA, dupa masacru, promo la arme

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul saudit va gazdui luna viitoare Arab Fashion Week pentru prima data, in contextul deschiderii catre arta si divertisment al acestei tari ultraconservatoare, au anuntat responsabilii acestui eveniment bi-anual. Arab Fashion Week va avea loc in perioada 26-31 martie la Apex Centre, in centrul capitalei…

- Moment jenant pentru patinatoarea Gabriella Papadakis: in timpul programului scurt la dans, in compania partenerului ei, Guillame Cizeron, rochia sportivei de 22 de ani a alunecat, iar reprezentanta Frantei a ajuns cu un san la vedere in fata cameramanilor. Cei doi patinatori sunt unii dintre marii…

- La competiția de dezbateri academice Pache Open 2018 din București, George Mesaroș, un tanar student determinat, Manager Relații Externe și coordonatorul clubului de dezbateri in The Da Vinci System, a

- Americanii s-au confruntat cu inca un episod armat deosebit de violent, produs intr-o unitate de invatamant. Au fost 17 vieti curmate de ploaia de gloante declansata, miercuri, de un tanar de doar 19 ani, despre care autoritatile din Florida au confirmat ca fusese elev al liceului in care a produs dezastrul,…

- Insula, situata langa Miami (Florida), este inchisa publicului si presei pentru a proteja intimitatea portofelelor babane. Pentru a ajunge aici este necesara o invitatie, pe bani grei. Aici se afla, potrivit datelor recensamintelor, rezidentii cu cele mai ridicate venituri din SUA (1 milion de dolari…

- Kanal D a batut in audiente Pro Tv si Antena 1 cu Exatlon Kanal D este aproape in fiecare seara, de cateva saptamani incoace, lider de audienta, multumita reality show-ului Exatlon. Chiar si aseara, cand avea o concurenta acerba, programul filmat in Republica Dominicana a fost pe primul loc. Kanal D…

- Chinezii pun la punct ultimele pregatiri pentru a primi la 16 februarie Anul Cainelui cu o serie de festivaluri la nivel national, care au ca protagonisti gheata sau focul, informeaza luni postul national de...

- Vic Damone a murit la resedinta sa din Florida. De-a lungul extraordinarei sale cariere a vandut milioane de discuri, iar mai bine de o jumatate de secol a petrecut-o in studiourile de inregistrari, jucand in filme, cantand in cluburi de noapte, concerand sau in diverse aparitii televizate. Vic…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, trimisa recent in judecata chiar de DNA, acuzata fiind de favorizarea faptuitorului, a iesit la TV, seara trecuta si a facut o serie de declaratii, inclusiv cu referire la sefa Directiei Nationale Anticoruptie. Una dintre ele acuza o presupusa presiune de a urgenta…

- Seful Federatiei Romane de Fotbal a ajuns, vineri dupa-amiaza, intr-o circa de Politie din Bucuresti, mai exact in incinta Sectiei 9, pentru a oferit lamuriri intr-o chestiune ce tine de litigii de munca. Mai exact, este vorba despre persoane in cazul carora instanta a dispus reintegrarea in cadrul…

- Daca tot s-a aflat ca a fost exmatriculata de la masterul pe care planuia sa il urmeze, de vreme ce s-a inscris, in toamna anului 2016, pe vremea cand inca era deputat, la UBB Cluj, Elena Udrea a si oferit o explicatie pentru care s-a ajuns la aceasta situatie. Reactionand la informatia care s-a raspandit…

- Vestea ca perioada care il tine departe de competitiile de tenis s-a scurtat, prin decizia unui tribunal independent, nu avea cum sa fie primita altfel decat cu bucurie de Ilie Nastase. Fostul campion de la Roland Garros a transmis un mesaj, in ziua in care s-a aflat rezultatul apelului pe care l-a…

- SpaceX a lansat cu cucces cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Din cauza vantului puternic compania a amanat lansarea pentru ora 8:45 GMT (22:45, ora Romaniei) de pe platforma din Florida de unde a decolat si racheta la bordul careia se aflau primii oameni care au aselenizat. Cele trei…

- Pentru a doua zi consecutiv, Liviu Dragnea a adus in discutie ipoteza de a se constitui o comisie speciala in privinta Serviciului de Paza si Protectie. De aceasta data, Dragnea a subliniat in cateva randuri ca urmeaza sa discute inainte de orice cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, partenerul…

- Un baiat in varsta de 15 ani a ajuns la spital, seara trecuta tarziu, dupa ce a cazut victima unei agresiuni de o violenta greu de inteles. Incidentul a avut loc in Iasi. Adolescentul a fost injunghiat de un barbat de 46 de ani, care, din cate noteaza presa locala, ar fi fost deranjat ca […] Adolescent…

- Din cele 112 localitați, 56 nu vor primi nimic de la Consiliul Județean Olt, cel puțin nu in prima faza, consilierii județeni aproband astazi repartizarea sumelor. Banii aflați la dispoziția CJ Olt – 11.150 mii lei, din cote defalcate, pentru ...

- Cazul “taximetristului pistolar”, ajuns in ultimele ore la urechile opiniei publice, s-a aflat si in atentia primarului Capitalei. Care a ales sa ii avertizeze atat pe taximetristi, cat si pe patronii firmelor care ofera servicii de transport in regim de taximetrie, ca unde-i lege, nu-i tocmeala. La…

- Aflat chiar langa presedintele roman, seful Comisiei Europene a lansat un avertisment, raspunzand unei intrebari in privinta MCV-ului, pe fondul modificarilor aduse legilor Justitiei. “Daca legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se…

- In sedinta de marti, reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii au luat o masura dura la adresa procurorului Negulescu, supranumit in spatiul public “Procurorul portocala”. Mai exact, s-a decis excluderea acestuia din magistratura. Revenim! Procurorul Negulescu, exclus din magistratura is…

- Melania Trump s travel on military flights while living in New York cost more than $675,000 The Wall Street Journal reported that the first lady used Air Force jets to take 21 flights over the course of about three months while she was living in New York so her son, Barron, could finish the school…

- Peste mai putin de o ora si jumatate, premierul Dancila si ministrii noului Guvern vor merge la Palatul Cotroceni, pentru ceremonia depunerii juramantului de investitura. UPDATE: Aflat inca la Parlament, Liviu Dragnea a confirmat ca va merge la Cotroceni, la fel ca si presedintele Senatului, si, respectiv,…

- Marea familie de la Radio Romania a pierdut un om si un jurnalist: Dragos Bucurenciu. “A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani”, au anuntat, sambata, colegii sai de la Radio Romania Actualitati. Fara sa dea detalii despre circumstantele care au facut…

- Cu doar cateva ore inainte de a fi anuntata componenta Cabinetului Dancila, unul dintre ministrii Executivului si-a anuntat retragerea. Este vorba despre Marius Dunca, de la Ministerul Tineretului si Sportului, care a anuntat, intr-o declaratie de presa, faptul ca face un pas inapoi din fruntea institutiei…

- The Chamber of Deputies' Speaker, president of the Social Democratic Party (PSD, major at rule) Liviu Dragnea says in a message on Wednesday posted on his Facebook page that the political people 159 years ago who have put the foundation stone of the Principalities Union proved much wisdom, overcoming…

- Tabara parlamentarilor PSD il pierde din randurile sale chiar pe liderul grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Ioan Muntean. S-a aflat ca alesul neamului a ales sa paraseasca Legislativul, invocand ratiuni ce tin de sanatate. Deputatul nemtean si-a anuntat decizia marti, printr-un comunicat…

- Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cantaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa intre 2011 si 2014 Administratia fiscala a prezentat aceasta cerere la sfarsitul lui 2017, argumentand ca vedeta ar fi trebuit sa declare cea mai mare parte a veniturilor sale…

- Noua achizitie a lui Ion Tiriac este un Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet dintr-o serie de numai 300 de bucati. Evident, frumusetea este expusa in cadrul galeriei Tiriac Collection. Masina este prima decapotabila produsa sub marca Mercedes-Maybach. Daca exteriorul este o adevarata bijuterie, interiorul…

- Putem spune ca Liviu Dragnea are cu ce se lauda. La capitolul DISTINCTII aflam ca are si un Oscar. Bine, trebuie mentionat ca nu l-a primit din postura de vedeta hollywoodiana, ci pentru merite deosebite datorita activitatii sale in slujba comunitatii. DISTINCTII "Cetatean de onoare al Leon County",…

- Daca nici Dancila nu-i place, Dragnea poate sa-si darame linistit si al treilea guvern. De fapt, poate sa faca orice din moment ce lui Klaus Iohannis ii tremura bufantii in fata PSD-ului iar Opozitia e in zen. Sezonul de imperechere nu a mai asteptat primavara in acest an ci a debutat in forta la PNL.…

- Spre deosebire de alesii nostri, primul ministru ceh Andrej Babis, a cerut ieri sa nu mai beneficieze de acest colac de salvare pentru a arata ca nu se teme de acuzatiile de frauda care i se aduc. Cabinetul minoritat al lui Andrej Babis a fost numit la mijlocul lunii decembrie 2017 de catre presedintele…

- La scurta vreme dupa ce Klaus Iohannis a iesit in fata presei, anuntand ca a acceptat demisia lui Mihai Tudose, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar, dar si ca va chema partidele parlametare la consultari, pentru ca isi doreste o “procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern”,…

- Dincolo de coasta statului Washington se afla un numar de insule care mai de care populata de oameni instariti care si-au permis pamant aici. Una dintre aceste insule se numeste McNeil. Aici, se ridica si o institutie inconjurata cu garduri pline de sarma ghimpata in spatele carora „locuiesc” 236 dintre…

- Nu mai putin de 15 autobuze au ars – in cursul noptii de joi spre vineri – in urma unui incendiu ce a afectat hala societatii de transport public din Tulcea. Incidentul nu a facut victime. Dar a produs pagube uriase. La locul dezastrului au intervenit zeci de pompieri, cu mai multe autospeciale. In…

- Etajele inferioare ale hotelului Național din capitala, cuprinse de fum. Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, au ars 10 metri patrați in subsolul cladirii, insa focul a fost localizat și lichidat in 15 minute, fara pericol de a se extinde.

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Dinamo și antrenorul Vasile Miriuța insista pentru transferul mijlocașului Ronaldo Deaconu, 20 ani, dar conducerea Chiajnei nu accepta sa-l lase sa plece gratis. Totuși, președintele ilfovenilor, Cristi Tanase, a venit cu alta propunere pentru Dinamo. Prezent in emisiunea "Stop pe piept", de la Național…

- Chiar daca Marian Oprisan sustine eventualitatea unei restructurari guvernamentale totale, nu la fel vede lucrurile colega sa de partid, Rovana Plumb. “Nu voi vota pentru restructurare. Astazi nu este momentul (…) nu incepem acum cu restructurare. (…) Astazi nu vom discuta despre competitie sau confruntari…

- Gabriel Trifu (42 de ani) si Catrinel Sandu (40 de ani) divorteaza dupa 11 ani de casnicie. Motivul separarii este infidelitatea, potrivit presei mondene. Fostul tenisman avea o viata dubla in Florida.

- Iata ca pentru Ministerul de Interne noul an incepe cu un alt scandal monstru, asta dupa ce nu fusesera inca „inchise” nici macar „ranile” trecutului. Așa ca tocmai ce este pe cale sa explodeze unul dintre „conflictele inghețate”, totul dupa ce se parea ca „stapanii casuțelor” fusesera anihilați odata…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii, noteaza Agerpres, citat de realitatea.net.

- Catrinel Sandu si Gabriel Trifu s-au casatorit in 2006, iar in urmatorul an s-au mutat in Florida. Potrivit unor surse, Catrinel a aflat ca sotul ei s-a indragostit de alta femeie, cu care acesta a avut mult timp o relatie, in paralel. Bomba in showbiz! De ce a divortat Catrinel Sandu de Gabi…

- Departe de casa fiind, de Sarbatori, militarii romani aflati in misiune in Afganistan au avut surpriza sa primeasca o vizita din Romania. Ministrul Apararii si seful Statului Major al Apararii au mers sa ii vada si sa stea de vorba cu ei. Si cum mai sunt doar cateva zile pana la trecerea in 2018, Fifor…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Se spune ca toți avem o sosie pe undeva prin lume. Cei mai mulți nu o intalnesc niciodata. Lucrurile se schimba atunci cand suntem copia unei celebritați, așa cum i se intampla unei tinere din Florida.

- Medicii unui spital din Florida s-au confruntat cu o dilema de etica inainte de a respecta vointa unui pacient care a fost spitalizat in stare grava, nu avea acte ci doar un tatuaj ”Do Not Resuscitate”. Barbatul, in varsta de 70 de ani, a sosit la urgente cu grave probleme respiratorii si avand un nivel…