Stiri pe aceeasi tema

- Audierea procurorului special Robert Mueller in Camera Reprezentantilor ii plaseaza intr-o "situatie penibila" pe liderii opozitiei democrate, considera Casa Alba, conform MEDIAFAX."Ultimele trei ore au fost o uriasa situatie penibila pentru democrati. Ne asteptam sa fie la fel in a doua jumatate…

- Audierea procurorului special Robert Mueller în fața Congresului asupra anchetei privind ingerințele Rusiei a fost o "catastrofa" pentru democrați, a estimat purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, citata de AFP."Cele trei ore care s-au scurs au fost o adevarata catastrofa…

- ”Sunt fericit sa anunt ca procurorul special Robert Mueller va fi audiat in public in Comisia Judiciara si Comisia Informatiilor din Camera Reprezentantilor la 17 iulie, in urma unei citatii emise in aceasta (marti) seara”, a anuntat pe Twitter presedintele Comisiei Judiciare Jerry Nadler. "Robert…

- Procurorul special Robert Mueller a rupt tacerea miercuri pentru a explica faptul ca investigatiile sale complexe nu l-au spalat pe Donald Trump de vreo banuiala si ca numai Congresul este in masura sa-l inculpe pe un presedinte in functie, relateaza AFP.

- "Le vom putea prezenta americanilor faptele, in urma anchetelor noastre, iar acest lucru ne-ar putea duce la momentul in care o destituire sa fie inevitabila, sau nu. Dar inca nu am ajuns acolo", a declarat Pelosi intr-o conferinta de presa, mentionand ca o destituire "ar fi cu siguranta o sursa…

- Nu este probabil ca procesul sa se desfașoare, însa este sigur ca Justin Amash, congresman republican de Michigan, a cerut o acuzare („impeachment”; un proces politic-penal cauzat de denunțarea în Congres pentru a determina responsabilitațile unui înalt functionar american)…

- Democratii din Congresul SUA au facut luni un nou demers preliminar citarii pentru ultraj a ministrului justitiei, William Barr, care a refuzat sa prezinte o versiune necenzurata a raportului procurorului special Robert Mueller, transmite Reuters. Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor…

- Atacurile cu vitriol ale lui Trump vizand presa nu au nimic nou. Insa s-au inmultit si au devenit tot mai feroce in ultimele saptamani. Mitingul sau de campanie de sambata seara, la Green Bay, in Wisconsin, ar urma, din cate se pare, sa fie ocazia unor atacuri vizand jurnalisti, avand in vedere ca,…