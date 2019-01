Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din statul american Florida l-a pus vineri in libertate conditionata, in schimbul unei cautiuni de 250.000 de dolari, pe Roger Stone, fost consilier informal si vechi prieten al presedintelui Donald Trump, relateaza AFP, citand media din Statele Unite. Lobbyistul politic fusese arestat in…

