SUA: Donald Trump susţine că nu poate fi demis de Congres Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca nu poate fi demis de Congres, argumentând, referindu-se la investigatia privind ingerintele electorale ruse, ca nu a comis niciun delict pasibil de procedura demiterii.



"Cei care ma urasc si democratii furiosi care au scris raportul Comisiei Mueller sunt devastati ca nu au ajuns la concluzia complicitatii. (...) Dar, desi nu a fost nicio complicitate si nicio actiune de obstructionare a justitiei, democratii radicali de stânga nu vor sa continue sa emita legi pentru binele cetatenilor, vor sa investigheze si sa consume… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei.…

- Jerrold Nadler, un lider al opozitiei, a declarat ca Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia. Partidul…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei,…

- Democrații americani ramân divizați duminica asupra riscurilor politice a unei proceduri de destituire a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, un delict pe care ei îl cred dovedit de raportul procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP. Tabara republicanilor…

- Camera Reprezentantilor a emis, vineri, o ordonanta prin care someaza Departamentul Justitiei sa transmita Congresului SUA versiunea completa a raportului elaborat de Comisia Robert Mueller, pentru continuarea investigatiilor in cazul ingerintelor electorale ruse.Jerrold Nadler, presedintele…

- Jerrold Nadler, seful comitetului judiciar din Camera Reprezentantilor a Congresului american, i-a cerut procurorului special Robert Mueller, cel care a condus investigatia privind posibilele legaturi intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump, sa apara in fata Congresului, scrie…

- Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a fost audiata de Comisia procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse si presupusele contacte ale echipei de campanie a presedintelui Donald Trump cu Moscova, relateaza Mediafax."Presedintele (Donald Trump…

- Președintele american Donald Trump intenționeaza sa declare stare de urgența în SUA, pentru a asigura finanțarea pentru zidul de la granița cu Mexicul, a anunțat Casa Alba, potrivit BBC News. Potrivit informatiilor aparute în presa americana, presedintele american ar urma sa anunte astazi…