Sundai Pichar, directorul general al Google, 'a fost in Biroul Oval incercand din greu sa explice cat de mult ii place de mine, ce treaba grozava face Administratia, ca Google nu are legaturi cu armata chineza, ca nu a ajutat-o pe Hillary cea Necinstita impotriva mea in Alegerile din 2016 si ca...' '....NU intentioneaza sa submineze ilegal Alegerile din 2020, in ciuda tuturor afirmatiilor contrare. Totul a sunat foarte bine pana cand l-am vazut pe Kevin Cernekee, un inginer de la Google, spunand lucruri groaznice despre ce au facut in 2016 si ca vor 'Sa se asigure ca Trump pierde...' '...in…