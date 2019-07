Sub tirul criticilor pentru ca s-a invitat la marea sarbatoare de la Washington a Zilei Nationale a SUA, 4 iulie, si ca i-a adaugat o dimensiune militara, Donald Trump a adus un omagiu joi dupa-amiaza unei Americi unite, in opinia sa, cu prilejul unui spectacol de o amploare neobisnuita, noteaza AFP.



"Natiunea noastra este in prezent mai puternica decat a fost vreodata. Este cea mai puternica in prezent", a declarat Donald Trump de pe o platforma instalata pe treptele Lincoln Memorial, monument in memoria celui de-al 16-lea presedinte al SUA.



In acelasi loc, Martin Luther…