- Ministerul a fost interpelat vineri pe reteaua sociala Twitter de catre o britanica care s-a declarat "cu adevarat socata" de coperta noului sau pasaport. "Suntem inca in UE. De ce noul meu pasaport nu reflecta acest lucru?" a intrebat Susan Hindle Barone, transmite France Presse. "Pasapoarte (de…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus vineri o alta varianta, respectiv o «amanare flexibila» a Brexitului, mergand pana la 12 luni. «Le Point», citand France Presse, informeaza ca premierul britanic, Theresa May, a cerut, printr-o scrisoare adresata vineri lui Donald Tusk, o extindere…

- Treizeci de persoane aflate sambata la bordul unui zbor al companiei Turkish Airlines de la Istanbul la New York au fost ranite cand aparatul a trecut printr-o zona de turbulente, cu 45 de minute inainte de a ateriza in siguranta, a declarat o sursa aeroportuara americana, citata de France Presse.…

- O scoala militara din New York frecventata de Donald Trump in adolescenta i-a ascuns dosarele scolare in 2011, dupa cereri insistente ale unor prieteni ai viitorului presedinte al Statelor Unite de a le obtine, a relatat marti Washington Post, citat miercuri de France Presse.Aceste presiuni…

- În primul mesaj oficial transmis de regimul de la Phenian dupa summit-ul cu Trump nu mentioneaza ca întâlnirea de la Hanoi a celor doi lideri s-a încheiat abrupt fara semnarea unui document sau a unei declaratii.

- Curtea Internaționala de Justiție a respins miercuri obiecția SUA potrivit careia aceasta nu este competenta în dosarul în care Iranul a cerut recuperarea activelor în valoarea de 1,75 miliarde de dolari înghețate în Statele Unite, relateaza AFP.Judecatorii au respins…

- China se opune unei retrageri unilaterale a SUA din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat în 1987 între Washington si Moscova), cerând celor doua tari un ''un dialog constructiv'' pentru a evita ''consecinte negative'',

- SUA au acuzat miercuri China si Rusia ca nu au dezvaluit in totalitate programele lor nucleare, acuzatie ce intervine pe fondul amenintarii Washingtonului de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), un tratat de dezarmare semnat de rusi si americani la sfarsitul Razboiului…