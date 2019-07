Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un a acceptat invitația de ultim moment al lui Donald Trump de a se întâlni la granița dintre cele Corei, liderul american sperând sa relanseze procesul de a apropiere cu regimul lovit de sancțiuni internaționale, relateaza AFP. Întâlnirea probabil nu va fi…

- Senatul american a aprobat, miercuri, un proiect de lege prin care vor fi acordate 4.6 miliarde de dolari pentru a-i ajuta pe cei care stau la frontiera, în încercarea de a stopa migrația ilegala de-a lungul graniței cu Mexicul, scrie Reuters.Legislația va trebui completata cu un…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP. Presedintele american Donald Trump "are…

- ''Recomandarea mea respectuoasa ar fi ca intalnirea sa aiba loc in septembrie (...) Vrem sa facem un bilant al acordului si am putea face acest lucru impreuna'', a declarat Lopez Obrador in conferinta sa de presa cotidiana. Obrador, care si-a preluat mandatul la 1 decembrie, nu a avut nicio intrevedere…

- Mexicul a anuntat joi ca va desfasura 6.000 de membri ai Garzii nationale la frontiera sudica, pentru a impiedica intrarea pe teritoriul sau a migrantilor care incearca sa ajunga in SUA, un anunt venit pe fondul amenintarilor Washingtonului cu impunerea de taxe vamale punitive, transmite AFP. Masura…

- În rândul pletorei de candidați democrați la prezidențiale care și-au prezentat planurile de lupta împotriva schimbarilor climatice, fostul vicepreședinte Joe Biden a reușit sa cucereasca atenția presei, dar nu așa cum își dorea: el este acuzat ca a împrumutat pasaje fara…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a intocmit un raport in care Barr, numit procuror general (cu atributii de ministru al justitiei) de presedintele Donald Trump, este acuzat de ultraj dupa ce luni dimineata a expirat al doilea termen limita pentru depunerea raportului Mueller in forma completa.Barr…

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…