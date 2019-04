"Ar trebui sa ingenuncheze in fata mea si sa ma implore sa-i iert, acestia sunt adevarati inamici ai poporului", a scris presedintele american Donald Trump intr-o postare pe Twitter, de o agresivitate neobisnuita, vizandu-i pe ziaristii de la New York Times, potrivit France Presse. Atacurile vitriolante ale lui Donald Trump impotriva presei nu sunt ceva noi, dar ele au crescut in frecventa si in agresivitate, noteaza agentia de presa franceza. Sambata seara, miliardarul republican a preferat - la fel ca in 2017 si in 2018 - sa absenteze de la dineul anual al Asociatiei corespondentilor de presa…