- Donald Trump nu doreste in cele din urma ca o comisie a Congresului sa il audieze pe procurorul special Robert Mueller in legatura cu presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, estimand ca opozitia democrata cauta "sa refaca" o ancheta care nu l-a pus sub acuzare,…

- Presedintele Donald Trump a incercat sa-l concedieze pe procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind rolul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, potrivit raportului Mueller dat publicitatii joi, relateaza AFP si Reuters. Pe 17 iunie 2017, presedintele american i-a "ordonat"…

- William Barr a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca va publica raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și iși susține concluziile ca nu exista dovezi potrivit carora Trump este vinovat de obstrucționarea justiției sau…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat duminica ”total si complet exonerat” de procurorul special Robert Mueller, care a conchis ca nu exista elemente care sa probeze o intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateazaThe Associated Press.

- Fostul sef al FBI a remis acest document procurorului general al SUA, Bill Barr, caruia ii revine acum posibilitatea de a-l face public integral, potrivit media americane care citeaza surse din cadrul Departamentului de Justitie. Casa Alba a salutat remiterea acestui raport. „Urmatoarele etape…

- Fostul avocat al Casei Albe Ty Cobb a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o "vanatoare de vrajitoare" si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este de datoria ministrului Justitiei sa decida daca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 trebuie sa fie facut public, relateaza AFP. Ancheta desfasurata de Robert Mueller,…