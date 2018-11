Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat miercuri ca Senatul SUA, care va fi controlat in continuare de Partidul Republican, va investiga politicieni democrati in cazul in care Camera Reprezentantilor va lansa anchete impotriva lui.Partidul Democrat din SUA, care a obtinut majoritatea in…

- Astfel, democratii au castigat locuri mai mult decat suficiente pentru a prelua controlul in Camera Reprezentantilor, dar pierzand teren in fata republicanilor in Senat si fiind intrecuti in cateva curse electorale cruciale pentru mandate de guvernator, noteaza miercuri Reuters, care desprinde cateva…

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de posturile de televiziune CNN, Fox News si ABC, preluate…

- Americani voteaza marti la alegerile legislative partiale si regionale, scrutinul fiind considerat un test pentru presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba s-a implicat activ in campania electorala in speranta ca Partidul Republican va putea mentine majoritatea in Congresul SUA. Ziua votului…

- Ieri, Presedintele XI al Chinei a tinut un discurs in care anunta o politica de mari deschideri economice majore pentru tara sa, pozitionata acum, precum atat de multe altele, pe aliniamente de aparare in ceea ce se anunta a fi razboiul economic al secolului, cel declansat odata cu intrarea in vigoare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata ca nu crede ca la sedinta Comitetului Executiv se va discuta despre gratiere sau reviziuirea pedepselor in sedinta de la Neptun. Gabriela Firea atrage atentia ca sunt grupuri interministeriale care se fac doar ca lucreaza si le cere sa actioneze mai…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistența din punct de vedere politic”, afirmand ironic ca șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucatarului președintelui SUA. El a apreciat…

- Presedintele american Donald Trump i-a revocat miercuri autorizatia in domeniul securitatii fostului director CIA John Brennan, pe care l-a acuzat ca si-a folosit accesul la informatii clasificate cu scopul de a ”semana discordie si haos” cu privire la administratia sa, relateaza Reuters.