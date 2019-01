Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca ar putea inchide frontiera SUA-Mexic in cazul in care Congresul de la Washington nu aproba alocarea a 5 miliarde de dolari pentru zidul de la granita de sud a Statelor Unite, care a fost propus de liderul de la Casa Alba pentru a combate imigratia.

- Dupa ce a fost intens criticat pentru ca nu a facut nicio vizita la trupele americane dislocate in afara țarii, președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au mers, miercuri, cu ocazia Craciunului, intr-o vizita neasteptata in Irak. La cateva zile dupa anunțarea retragerii trupelor din Siria , cuplul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa anunta Mediafax.

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat marti ca intentioneaza sa aprobe construirea unor "orase de corturi" pentru gazduirea solicitantilor de azil pe durata procedurilor, informeaza site-ul de stiri Axios.com. Liderul de la Casa Alba a explicat ca imigrantii latino-americani care vor…

- Presedintele american Donald Trump neaga ca incearca sa-i acopere pe aliatii sauditi ai Statelor Unite in cazul Jamal Khashogg, un jurnalist care ar fi fost asasinat la Istanbul de catre asasini trimisi de Riad, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Nu-i acopar deloc” pe sauditi, a dat asigurari…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…