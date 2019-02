Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi de sarbatoare in onoarea presedintilor americani, manifestantii s-au strans in apropierea Casei Albe cu pancarte pe care era scris 'Trump corupe Constitutia' sau 'Nu mai vrem rege'. Omul de afaceri republican 'incalca regulile pentru a-si atinge obiectivele', l-a criticat Sam Crook,…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a fost invitat la cea de-a 67-a editie a Micului Dejun cu Rugaciune Nationala, care va avea loc pe 7 februarie, la Washington. La eveniment urmeaza sa participe si presedintele SUA, Donald Trump."In fiecare an, presedintele Statelor Unite si membrii ai Congresului…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut oficialilor militari de la Moscova sa întocmeasca planuri pentru contracararea amenințarii reprezentate de armele amplasate în spațiul cosmic, informeaza agenția rusa de știri Tass, preluata de Mediafax."Suntem conștienți de planurile…

- Sunt deja 21 de zile de cand institutiile federale au ramas fara fonduri. O ordonanta prezidentiala care nu are nevoie de aprobarea Congresului ar fi singura solutie de a iesi din impas. Blocajul guvernamental costa statul american 1,2 miliarde de dolari pe saptamana.

- In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unitatii romanilor, presedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo si membri ai Congresului SUA. De asemenea, a fost introdusa…

- James Comey, fost director al FBI demis in 2017 de Donald Trump, a criticat luni "minciunile" presedintelui american si i-a indemnat pe congresmenii republicani sa ii reziste, relateaza AFP. "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta…