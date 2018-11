Stiri pe aceeasi tema

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, cazut in dizgratie dupa ce a fost mult timp foarte apropiat de seful statului, a fost interogat de mai multe ori de echipa procurorului special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind ingerinta rusa in alegeri, si a inceput sa coopereze cu acesta,…

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis, marti, un mesaj, cu ocazia comemorarii atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, in care il catalogheaza pe Rudolph Giuliani un adevarat razboinic. Giuliani a trimis, in urma cu cateva saptamani, o scrisoare critica autoritatilor de la Bucuresti.

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, intr-un interviu acordat agentiei de presa Reuters, de ce ezita sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ancheta privind amestecul rus in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Presedintele american Donald Trump a calificat duminica ancheta privind ingerinta rusa in alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasa speta", reafirmand ca a autorizat un avocat de la Casa Alba sa coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relateaza AFP. "Studiati-l pe raposatul…

