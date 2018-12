Presedintele american Donald Trump nu si-a ascuns niciodata gustul pentru provocari si exagerari. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depaseste 40%, ar trebui sa fie de fapt de 75%, relateaza AFP. Denuntand din nou, intr-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert Mueller privind posibilele legaturi intre echipa sa de campanie si Rusia in 2016, presedintele american a profitat de ocazie pentru a se felicita. 'Fara vanatoarea de vrajitoare reprezentata de ancheta privind ingerinta Rusiei, si cu tot ce am realizat in ultimii doi ani (scaderea impozitelor,…