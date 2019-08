Stiri pe aceeasi tema

- ''Practic ceea ce spunem este ca dorim o investigatie. Doresc o ancheta completa si acest lucru il cer in mod categoric. Asta este ceea ce face procurorul nostru general, excelentul nostru procuror general. El face o investigatie completa'', a declarat Trump in New Jersey.La scurt timp…

- Presedintele american Donald Trump a respins, duminica, varianta unei anchete a FBI cu privire la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, sugerand ca o astfel de investigatie ar putea periclita vanzarea de arme din SUA catre Arabia Saudita, relateaza The Guardian.Citește și: VIDEO REVOLTATOR:…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe în Iran, însa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o înțelegere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Nici…

- Președintele american Donald Trump a cerut comunitații de informații din SUA sa coopereze cu procurorul general William Barr în analizarea evenimentele care au dus la ancheta privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Astazi,…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat joi serviciilor secrete sa coopereze cu analiza procurorului general William Barr cu privire la evenimentele care au dus la o investigatie privind posibile legaturi intre echipa de campanie a presedintelui si Rusia, conform Reuters.„Astazi, la cererea…