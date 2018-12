Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara,...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat joi, de Ziua Recunostintei, ca ar putea lua decizia sa inchida complet frontiera Statelor Unite cu Mexicul in cazul in care Washingtonul ajunge la concluzia ca autoritatile mexicane au pierdut "controlul" asupra partii lor de granita.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis vicepresedintelui american, Mike Pence, ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Interfax, citat de Reuters.Putin si Pence au discutat in Singapore saptamana trecuta privind problemele cheie care ar putea…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat, marti, un general al Armatei iesit la pensie pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Arabia Saudita, in contextul in care Washingtonul se confrunta cu presiuni la nivel international pentru a reactiona in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi…

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters, citat de Agerpres.