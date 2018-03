Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe ministrul veteranilor de razboi anuntand pe Twitter numele succesorului acestuia, medicul militar al Casei Albe, relateaza AFP. Foto: (c) Manuel Balce Ceneta / AP "Sunt foarte bucuros sa anunt ca intentionez…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, într-un mesaj pe Twitter, înlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca,…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Tillerson a fost inlocuit cu șeful CIA, Mike Pompeo. La cateva ore dupa ce a aflat ca a fost eliberat din funcție, Tillerson a susținut o declarație de presa in care a spus ca se va intoarce la viața privata de acum incolo.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Coreea de Nord a prezentat duminica ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un „act de razboi”, potrivit unui comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, scrie News.ro. Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizind sa izoleze si mai mult Coreea de…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog". "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele interne ale altor tari. A venit momentul sa aplice…

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…

- Presedintele SUA Donald Trump a abordat subiectul violentei domestice pe Twitter, unde a apreciat ca simple acuzatii pot ruina o viata si s-a intrebat: "Oare nu mai exista un proces?", relateaza News.ro.Presedintele american a adaugat: "Vietile oamenilor sunt distruse de niste…

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, ”pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt, relateaza AFP, conform news.ro.”Democratii imping la un…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei implicari…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sâmbata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016,

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu televizat ca uneori scrie pe Twitter din pat, dar si ca ocazional le permite si colaboratorilor sa posteze in numele sau, relateaza Reuters.Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii 'Dreamers', este "probabil mort", informeaza duminica AFP. …

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico.

- 'Casa Alba nu face niciun comentariu cu privire la (eventuale) schimburi' cu echipa procurorului special "din respect" pentru acesta din urma, a declarat avocatul Casei Albe, Ty Cobb. Mueller, fostul sef al FBI din 2001 pana in 2013, a pus sub acuzare recent mai multi apropiati ai lui Donald…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, a fost lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze...

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta oprirea fondurilor pentru Palestina, decizie luata pentru ca palestinienii "nu sunt dispusi sa vorbeasca despre pace". Amenintarea a fost facuta printr-un...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…