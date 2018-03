Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un memorandum care interzice anumitor persoane transgender sa intre in serviciul militar al SUA, dar ofera putere de decizie fortelor armate privind implementarea deciziei, scrie Reuters conform News.ro . Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender…

- La fel ca in declaratia sa de presa din 13 martie, ziua demiterii sale printr-un simplu mesaj prezidential pe Twitter, viitorul fost sef al diplomatiei americane nu a pronuntat niciun cuvant despre presedintele Statelor Unite in discursul sau, aplaudat indelung de angajatii Departamentului de Stat…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat, ieri, demiterea secretarului de Stat, Rex Tillerson, care va fi inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA). El nu i-a...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, printr-o postare pe Twitter, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Donald Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile. Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Vicepresedinta formatiunii Britain First, Jayda Fransen, devenita celebra dupa ce Donald Trump a retransmis pe Twitter niste clipuri video antimusulmane postate de ea, a fost condamnata miercuri de justitia britanica la 36 de saptamani de inchisoare pentru hartuire de natura religioasa, relateaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele interne ale…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump a notat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca Moscova a reusit sa semene discordie in SUA, el mentionand comisiile, anchetele si ura intre partide. Trump a precizat ca probabil oficialii rusi se amuza copios la Moscova.

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Un tanar orfan, in varsta de 19 ani, cu un trecut tuluburat si detinator al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi de 17 capete de omor premeditat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o sacoala americana…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca este pregatit sa-și ceara scuze pentru postarile antimusulmane pe care le-a distribuit pe Twitter, daca acestea au fost postate de o grupare britanica de extrema dreapta, scrie BBC News. Intr-un interviu acordat lui Piers Morgan de la ITV, Trump a spus…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Starea de sanatate a lui Donald Trump este „excelenta”, susține medicul Casei Albe, dupa ce presedintele Statelor Unite a trecut de prima vizita medicala anuala de la preluarea mandatului. „Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din…

- Donald Trump nu are nicio problema cognitiva. Anunțul a fost facut de medicul Casei Albe, la cateva zile dupa ce liderul Casei Albe a efectuat prima sa vizita medicala din mandatul prezidențial. Doctorul Ronny Jackson a facut aceste precizari, dupa ce controversata carte „Fire and Fury” a ridicat semne…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor privind instabilitatea sa mintala, sugerand ca este de fapt un geniu. ”De fapt, pe parcursul vieții mele, cele doua mari calitați ale mele au fost stabilitatea mintala și faptul ca sunt foarte deștept”, a scris acesta pe Twitter. „Escroaca de…

- Presedintele american Donald Trump a estimat joi ca discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud sunt 'un lucru bun', asigurand totodata ca ele sunt rezultatul atitudinii sale ferme fata de Phenian, informeaza AFP. 'Cu toti acesti 'experti' ratati care isi dau…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Schimb dur de replici intre președintele american Donald Trump și fostul strateg al casei Albe, Steve Bannon. Președintele SUA susține ca Bannon nu și-a pierdut doar slujba, cand a fost concediat ci și mințile.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…