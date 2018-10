Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE. 'Trebuie sa cer in termenii cei mai puternici Mexicului…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Mexicul va cauta sa semneze un acord bilateral cu Canada in cazul in care Ottawa si Washingtonul nu ajung la un compromis pentru a reforma Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA), a afirmat vineri presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, citat de AFP. Canada si Statele Unite…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au progresat in negocierile comerciale cu China, insa Washingtonul nu este dispus sa ajunga la o ințelegere impusa de Beijing, relateaza site-u agenției Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agentia Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justitiei si procuror general al SUA, va ramane in functie cel putin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfasura alegeri legislative si regionale partiale.